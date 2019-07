Vier mannen weer vrij na aanhouding schietpartij Zwolle

Wel is er een vuurwapen gevonden, een bewoner van de Van Karnebeekstraat vond het wapen in zijn tuin. De politie heeft het wapen in beslag genomen en onderzoekt of het is gebruikt tijdens het incident.

Geen ruzie

De politie laat weten dat er, in tegenstelling tot wat een woordvoerder eerder vertelde, geen sprake is geweest van een ruzie in de horecagelegenheid. Waarom er dan wel geschoten is, is niet duidelijk.

Bij een horecagelegenheid aan de Oude Vismarkt in Zwolle werd zondagavond geschoten. Hierbij waren meerdere personen betrokken, er zijn geen mensen gewond geraakt.