GroenLinks Overijssel: "Wanneer gaat de NAM oude verontreinigde gasputten opruimen?"

Jaren geleden werd bekend dat een flink aantal gaswinlocaties ernstig is verontreinigd met chemicaliën die zijn vrijgekomen bij het boorproces. De NAM heeft in Overijssel 34 locaties in beheer, vijftien daarvan zijn niet meer in gebruik.

Het is onduidelijk hoe het staat met de plannen om die verontreinigingen op te ruimen. GroenLinks wil dan ook dat de NAM transparant is over haar plannen en stelt daarover nu vragen aan het provinciebestuur.

Ook wil de politieke partij weten wat er gebeurd als de NAM op termijn wordt opgedoekt, aangezien de gaswinning langzaam wordt afgebouwd. GroenLinks wil voorkomen dat kosten voor saneringen van oude winputten bij inwoners van Overijssel komen te liggen.

'Weg is weg'

Dat de NAM heeft nog locaties in beheer heeft die niet meer in gebruik zijn, daar is volgens Hein Dek van het bedrijf een logische verklaring voor. "Als je locaties opruimt, dan kan je ze ook niet meer in gebruik nemen." En dat wil de NAM voorkomen. "Wij houden een oude put beschikbaar om eventueel toch nog de mogelijkheid tot gaswinning open te laten", zegt Dek.

Een andere belangrijke reden om de putten nog niet te ontmantelen, is het eventuele hergebruik van de locaties. Volgens Dek is de NAM met meerdere gemeenten in gesprek om te bekijken of de locatie op een andere manier kan worden ingezet. Bijvoorbeeld het plaatsen van een zonnepark op een oude winlocatie.

Ook geeft Dek aan dat de NAM zich niet herkent in de verwijten dat het bedrijf niet transparant is over de gaswinning en het opruimen van oude locaties. "De politieke partijen zijn voor zover wij weten geïnformeerd door de provincie of de raad."