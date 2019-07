Directeur sigarenfabriek De Olifant heeft tabak van betuttelende overheid

In de negentiende eeuw was Kampen het centrum van de Nederlandse tabaksindustrie. In meer dan 110 fabrieken werd rookwaar gemaakt. Van alle bedrijven bestaat alleen Sigarenfabriek De Olifant nog. Door de veranderende tijdgeest vraagt directeur Thomas Klaphake zich serieus af voor hoe lang nog. Roken zit in de verdomhoek en nieuwe regels knellen. "Het idiote is dat de overheid niet met ons wil praten. Dat vind ik echt stuitend."

Geschreven door: Gerben Oost

Lang dacht Klaphake dat de markt voor sigaren bestand was tegen alle maatschappelijke invloeden. Hij ziet sigaren als een delicatesse, gelijk aan luxe bonbons, bijzondere wijnen en smakelijke kaasjes. "Maar de afgelopen tien jaar zie ik dat we telkens elke slag verliezen. Ja, ik vrees voor ons voortbestaan."

"Jarenlang hebben ze van ons geprofiteerd"

Hij heeft maar weinig begrip voor de houding van de overheid die weigert in gesprek met hem te gaan. De markt voor sigaretten is een heel andere dan de markt voor sigaren, vindt Klaphake. Toch wordt zijn bedrijf wat wet- en regelgeving betreft gelijk gesteld aan de grote tabakmultinationals. "De overheid weigert ook met ons in gesprek te gaan over de toekomst. Dat is me toch van een idioterie! Jarenlang hebben ze van ons geprofiteerd via accijnzen en btw-inkomsten. Nu weigeren ze in gesprek te gaan over de transitie waarin we zitten", foetert de directeur.

Het laatste wat hij wil is overkomen als 'een zielig bedrijf'. "Maar wij hebben nooit de bedoeling gehad om mensen met onze sigaren de dood in te jagen. Ik ben me ervan bewust dat er nu heel anders tegen roken wordt aangekeken. Maar ga dan als overheid in elk geval het gesprek met ons aan. Die weigering geeft geen goed rechtsgevoel."

Het is nooit de bedoeling geweest om mensen de dood in te jagen Directeur Thomas Klaphake

De overheid overweegt dat sigaren vanaf 2022 verkocht moeten worden in een neutrale verpakking. Het ziet er naar uit dat de Kampense sigarenfabriek de kosten die ze daarvoor moet maken niet kan dragen. In een brief aan onder anderen premier Mark Rutte ventileerde Thomas Klaphake zijn zorgen over de toekomst van De Olifant. Hij nodigde de politici uit voor een rondleiding. Die gaat er zeker niet komen.

Het was staatssecretaris Paul Blokhuis die een brief terugstuurde. Daarin schrijft hij dat de rijksoverheid zeer terughoudend is in het contact met de tabaksindustrie of partijen die de belangen van de tabaksindustrie vertegenwoordigen. "Dit om te voorkomen dat de tabaksindustrie invloed kan uitoefenen op het tabaksontmoedigingsbeleid."

"Politiek maakt alles saai"

Directeur Klaphake: "Wij gaan heus met de tijd mee. Ook wij zijn tegen roken in gemeenschappelijke ruimtes. Maar we vinden ook dat mensen de mogelijkheid moeten hebben om te genieten van een goede sigaar. De politiek maakt alles heel saai. Kleine fabrikanten zoals wij moeten aan allerlei eisen voldoen. Wij worden opgenomen in het grote geheel. Ik vind dat de overheid voor kleine fabrikanten een uitzondering moet maken, zoals dat in andere landen ook gebeurt. Er moet een soort delicatesse wetgeving komen, speciaal voor bedrijven als het onze."