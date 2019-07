Twentse dierenvriendinnen in de bres voor zwerfhonden Curaçao

Ze zijn dierenvriendinnen en hebben één grote gezamenlijke passie: ze zetten zich met ziel en zaligheid in voor de zwerfhonden op Curaçao. De viervoeters worden medisch gekeurd, 'gesocialiseerd' zodat ze zich thuis voelen in een gezin en worden per luchtbrug naar Nederland overgevlogen. Zondag 8 september houdt de stichting Rescue Paws Curaçao een open dag bij het Dierenopvangcentrum Hengelo.

In de vijf jaar dat de stichting nu bestaat, zijn al honderden honden naar diverse landen, waaronder Nederland, overgevlogen.



Zwerfhonden vormen op Curaçao een levensgroot probleem, zo vertelt Linda Olde Bolhaar uit Overdinkel. "Er lopen er naar schatting zo'n twintigduizend rond. Dieren die op straat moeten zien te overleven."



Lot aangetrokken

Acht Overijsselse vrouwen hebben zich het lot van de zwerfhonden aangetrokken. "Nederlandse dierenvrienden kunnen deze honden op meerdere manieren helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld van afstand een specifieke hond op Curaçao financieel ondersteunen. Maar ook kunnen ze een hond in huis nemen. Sinds kort neemt het Dierenopvangcentrum ook honden op die kunnen worden geadopteerd. Met deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten: in ons land is namelijk vraag naar honden en de dieren die daar op straat zwerven, worden zo een tweede leven geboden."

Twee dames werken vanaf Curaçao. "De honden die we naar Nederland halen, krijgen een gezondheidscertificaat. We staan ervoor in dat ze medisch in orde zijn. Maar ook worden ze 'gesocialiseerd': ze moeten immers wel in een gezin kunnen worden geplaatst. Daarnaast zetten we zwaar in op preventie. Honden worden gecastreerd en gesteriliseerd om te voorkomen dat het probleem eigenlijk alleen maar groter wordt."

Open dag

Rescue Paws (pootje redden) geeft zondag 8 september van 11.00 tot 15.30 uur tekst en uitleg over de Curaçaose 'hondenluchtbrug'. "We zijn sinds kort een samenwerking aangegaan met het Dierenopvangcentrum Hengelo", licht Linda Olde Bolhaar toe.



"Die dag is onder anderen de bekende tv-dierenarts Piet Hellemans van de partij. Baasjes kunnen hun hond meenemen zodat hij onder meer een 'APK-check' doet. Carolien Abbink, fotografe voor onder meer FC Twente en Ziggo en één van de acht dierenvrienden, verzorgt fotoshoots. Curaçao meets Holland wordt die dag het thema. Met typische Hollandse lekkernijen als kroketten en poffertjes en een stoba, een Curaçaos broodje stoofvlees."

Weinig illusies

Ook geeft Rescue Paws tekst en uitleg over de werkzaamheden: "Dierenvrienden kunnen we die dag alle informatie verstrekken over hoe ze de zwerfhonden op Curaçao kunnen helpen."



Ze beseft het: het is misschien wel dweilen met de kraan open. "We hebben heus niet de illusie dat we een einde kunnen maken aan het probleem van de zwerfhonden. We kunnen niet de hele wereld redden, maar als we één hond redden, redden we wel zijn of haar wereld."