Broer MH17-slachtoffer uit Enschede: "Blij als de dag weer voorbij is"

"Sinds vijf jaar zal 17 juli nooit meer een normale dag zijn. Het is een dag waarop je weer stilstaat bij wat er gebeurd is, maar ook een dag waarvan je blij bent dat die weer voorbij is." Willem Goes herdenkt vandaag zijn broer Paul en diens gezin, die precies vijf jaar geleden om het leven kwamen toen vlucht MH17 uit de lucht werd geschoten.

"Het is niet de manier waar je normaal gesproken vanuit gaat hoe levens tot een einde moeten komen. De nasleep en de achtbaan waar je al vijf jaar lang ingedrukt wordt, dat hakt wel in je normale leven. Het zorgt ervoor dat je dingen in een ander perspectief gaat zien. Dingen als carrière krijgen toch een andere prioriteit als ze daarvoor hadden. Je wordt met je neus op de feiten gedrukt hoe vergankelijk het leven is. Dat je leven onverwacht een andere wending kan krijgen en dat je moet leven met de dag en moet genieten van de mooie momenten die het leven heeft."



Sindsdien heeft Goes de prioriteiten dan ook anders gelegd. "Meer bij mijn kinderen, bij mijn gezin en de mensen die dicht bij mij staan. Het is mij sinds vijf jaar wel gelukt meer werk te laten liggen en toch meer tijd en aandacht bewust vrij te maken voor vrienden en familie."



Innige band

Goes werkte ook mee aan het televisieprogramma Break Free, waarin hij de reis van zijn broer maakte en Maleisië, waar broer Paul zijn gezinsleven had gesticht, alsnog bezocht. "Hij leefde al een jaar of acht in Maleisië en was daar helemaal gesetteld en een local geworden. Vanuit Nederland heb ik dat vanuit de zijlijn meegekregen. Ik ben in de tijd dat hij daar woonde ben ik er een keer geweest voor zijn bruiloft. Met die afstand heb je eigenlijk geen idee wat hij daar gedaan heeft, opgevangen is en waar hij mee te maken kreeg. Dankzij Break Free heb ik wel de kans gehad echt zijn sporen na te gaan. Ik kwam te weten hoe hij daar leefde, met wie hij omging en hoe hij daar gezien werd. Dat is een hele mooie reis geweest.

Met de familie van de vrouw van Paul heeft Willem nog steeds contact. "We hebben Paul en zijn vrouw en kinderen daar ook mogen begraven. Sindsdien is het contact heel erg innig. Er is een band ontstaan die niet meer verloren gaat."