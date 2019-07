Onttrekkingsverbod voor water uit beken en vijvers in groot deel van Twente

Het gaat om gebieden waar geen wateraanvoer vanuit de IJssel en het IJsselmeer kan komen. Dat zijn voornamelijk de hoger gelegen gebieden die afhankelijk zijn van grote hoeveelheden neerslag.

Het verbod geldt grofweg voor het oosten van Twente. Kijk op de kaart hieronder is het verbod in de rode delen van kracht. In de groene gebieden is er nog geen verbod. Klik hier voor een actuele kaart.

In de rode gebieden is het onttrekkingsverbod van kracht (Foto: Waterschap Vechtstromen)

Verbod binnen bebouwde kom

Waterschap Vechtstromen heeft in Twente op 3 juli al een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit vijvers in de bebouwde kom. Omdat grote tankwagens water uit de vijvers halen, is er kans op massale vissterfte.

Grondwater

Een verbod voor het oppompen van grondwater is er nog niet. Vechtstromen vermoedt, gezien de weersvoorspellingen, dat er binnenkort ook een onttrekkingsverbod komt voor grondwater bij kwetsbare natuurgebieden.

Drents Overijsselse Delta

In het gebied van het waterschap Drents-Overijsselse Delta is de situatie nog niet dusdanig dat er voor oppervlaktewater een beregeningsverbod moet worden ingesteld. Wel wordt er ten behoeve van de natuurgebieden Wieden en Weerribben water uit het Vollenhovermeer gepompt.