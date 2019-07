Stichting Lonnekerberg blij met uitspraak over vliegveld Twente: "Natuur heeft gewonnen"

"We zijn in het gelijk gesteld door de hoogste bestuursrechter en die is met ons van mening dat deze plannen niet kunnen. Dat de gemeente en provincie een hypotheek nemen op de natuur en dat dit niet zomaar kan."

Takkenkamp is blij dat de plannen door de hoogste bestuursrechter zijn 'vernietigd'. "Dat betekent dat ze niet meer bestaan. Dus dat is prachtig. Daar hebben we samen voor gestreden met de Stichting Lonneker Land en Stichting Natuur en Milieuraad Enschede. Met z'n drieën hebben we voor de natuur gevochten en dat heeft uiteindelijk een goed einde."

Evenementen

Op het terrein waar de uitspraak over gaat, worden veel evenementen georganiseerd door ondernemer Jan van Eck. Takkenkamp: "Natuurlijk is niet alles van de baan. Hij heeft ook nog een projectafwijkingsbesluit voor Hangar 11. Daar worden ook allerlei dingen georganiseerd. Die kunnen uiteraard wel door, want die hebben een eigen planologisch kader. Maar de grote geluidscontour en de grote uitstoot van stikstof in het kader van rijden met motoren, dat kan niet meer. Dat is van de baan."



Takkenkamp: "Wij zijn tevreden mensen, met name vanwege de natuur. De gemeente en provincie zullen nieuwe plannen moeten maken en een betere afweging moeten maken en beter moeten borgen dat de natuur- en milieukwaliteiten toch voorop staan. Dat is een kentering die nu natuurlijk in het hele land plaatsvindt, na de uitspraak van het Europese Hof en de Raad van State. Dat is voor de belangen van natuur en milieu erg gunstig."



Technology Base Twente

Op het vliegveld zit ook de Technology Base Twente, waar bedrijven zich ontwikkelen. Gevolgen voor die techbase heeft de uitspraak volgens Takkenkamp niet. "Voor zover wij nu kunnen overzien niet. Wij zijn in het geweer gekomen tegen het bestemmingsplan midden, dus het evenemententerrein, en de geluidscontouren die daarbij hoort. Die zaken zijn nu van de baan. Voor het noordelijke deel heeft het, voor zover ik nu kan overzien, geen gevolgen.