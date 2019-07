Hoe de Zuid-Koreaanse kunstenaar Ho Sangun mijn verhaal optekende

Het maakt niet uit waar het verhaal over gaat. Het mag over een gebeurtenis, plek of zelfs een droom gaan, als het maar iets is wat écht gebeurd is en wat indruk heeft gemaakt.

Ik werd in eerste instantie een beetje overdonderd door deze eisen. Ik denk bij iets 'moois en indrukwekkends' direct aan verre oorden en culturele walhalla's. Kleurrijke plekken die ik alleen van foto's ken, maar nog nooit met m'n eigen ogen heb gezien.

Ik besloot het iets dichter bij huis te zoeken en vertelde hem over mijn diploma-uitreiking. Die vond een paar weken geleden plaats en maakte meer indruk op me dan verwacht.

ARE

Het project van Ho Sangun maakt onderdeel uit van Artist Residency Enschede (ARE). Die stichting nodigt per jaar acht internationale kunstenaars uit om in Enschede te wonen en te werken. "De bedoeling is dat de kunstenaars die hier te gast zijn lokale collega's ontmoeten en dat zo'n ontmoeting op een bepaalde manier hun eigen werk beïnvloedt", legt Petra Boonstra, programmeur bij Concordia, uit.

Maar waarom Enschede? Ik kan me voorstellen dat die stad bij de meeste Zuid-Koreanen niet direct een belletje doet rinkelen. "Iedereen kent een stad zoals Amsterdam", vertelt Ho. "Maar ik denk dat ik in een stad als Enschede de Europa-cultuur beter kan ontdekken."

In gesprek met Ho Sangun (Foto: RTV Oost)

Tekening

Terug naar 'project tekening'. Ik begin te vertellen. Over het gebouw waarin de uitreiking plaatsvond, over de zaal, over mijn jurk en over de rood beklede trap waarop élke student na zijn uitreiking, met het diplomamapje stevig tegen zich aan geklemd, een kleine fotoshoot houdt. Ho luistert vooral. Met veel interesse, dat wel.

Hij praat geen Nederlands, wel Engels. Om mijn verhaal beter over te brengen, laat ik hem foto's van die dag zien. Hij is onder de indruk, vooral als ik vertel over de 'ceremonie'. Er wordt namelijk met een houten hamertje geslagen en met een belletje gerinkeld. "Wow", hoor ik hem zeggen terwijl hij driftig aantekeningen maakt.

Boonstra had keuze uit verschillende internationale kunstenaars, maar koos uiteindelijk voor Ho. "Vooral om zijn verhaal. Hij wil heel graag met mensen in contact komen. En dat is eigenlijk wat ik bij Concordia ook wil. De kunstenaar en de bezoeker samenbrengen."

Het eindresultaat

Na ruim een kwartier denk ik dat ik alles wel verteld heb wat er te vertellen valt. Maar de tekening is nog niet af. Sterker nog, Ho moet er nog aan beginnen. Tijdens het gesprek schetst hij wat, maakt aantekeningen en luistert aandachtig. Als zijn dag erop zit trekt hij zich terug in zijn studio om mijn verhaal op een briefkaart te vereeuwigen.

Het eindresultaat (Foto: Ho Sangun)

Een week later krijg ik een e-mail van Ho. De tekening is af en hangt aan de muur in Concordia. Het belletje waarmee gerinkeld werd, had zijn in het bijzonder z'n aandacht getrokken. "Ik wilde dat moment zo graag tekenen", vertelt hij.

Eind september worden alle tekeningen op de bus gedaan en krijgen de bezoekers hun persoonlijke verhalen thuisgestuurd. Mijn tekening krijgt een mooi plekje, pal naast mijn diploma.

Wil jij ook je verhaal laten optekenen door Ho? Zijn kantoor is tot 4 augustus open van dinsdag tot en met vrijdag (14.00-17.00 uur). Voor meer informatie klik hier.