Winnie uit Hengelo na 54 jaar nog altijd dolgelukkig met haar rock-idool

Ter illustratie: The Scorpions is een Britse formatie die medio de zestiger jaren een wereldhit hadden met Hello Josephine. Vooral niet te verwarren dus met de gelijknamige Duitse Bratwurstrockers.





De intussen zeventig lentes tellende Winnie ontmoette Ian als veertienjarige puber. Ze was in 1964 met haar ouders op vakantie in Limburg en het gezin logeerde in een pension, waar ook The Scorpions domicilie hadden. De muzikanten waren er voor hun eerste tour buiten Engeland. Overdag repeteerden ze in de garage, 's avonds stonden ze op de planken. "Ik mocht mee en ze speelden het nummer Ann Louise speciaal voor mij", zo liet ze eerder al eens optekenen.

Winnie als 14-jarige te midden van haar rockhelden van The Scorpions (Foto: Eigen foto)

In de ban

Toen de Britse rockers het jaar erop opnieuw ons land aandeden, wilde Winnie er per se opnieuw bij zijn. Maar omdat haar ouders dat niet goed vonden, reisde ze stiekem naar een optreden in Amsterdam. Waarbij ze een foto van haar ontmoeting het jaar ervoor had meegenomen. De band had intussen met Ian Lucas een nieuwe drummer. Winnie was helemaal in de ban van hem. "Maar ik durfde hem niet aan te spreken. Was veel te verlegen. Al kreeg ik daar later heel erg veel spijt van."

Terwijl The Scorpions met Hello Josephine een regelrechte rockklassieker scoorden en aan de weg timmerden, bleef Winnie in Nederland achter en trouwde. Al was dat huwelijk geen lang leven beschoren.



Seks, drugs en rock-'n-roll

Ian mocht zich dan intussen jarenlang ophouden in het illustere wereldje van seks, drugs en rock-'n-roll, hij was in het dagelijks leven juist erg serieus. Heel anders dan on stage. Had wel eens een vriendin, maar van een huwelijk was het nooit gekomen.

Vlam in de pan

Al die jaren bleef drummer Ian door Winnie's geheugen roffelen. Nadat ze via internet contact had gelegd met de fanclub werd ze door de band uitgenodigd voor een optreden in Brabant, waar ze backstage Ian tegen het lijf liep. Het was liefde op het eerste gezicht. "De vlam sloeg meteen in de pan. En dat was wederzijds. Mensen die het zagen, waren helemaal perplex van wat er tussen ons gebeurde."

Ja-woord

Ian ging later terug naar Engeland, maar de twee bleven contact houden. En vervolgens gebeurde het onvermijdelijke: de twee gaven elkaar in Hengelo het ja-woord. Deze zomer is dat exact tien jaar geleden. "En ja hoor, we zijn nog steeds gelukkig getrouwd", meldt ze. "En het gaat goed met ons."

Winnie en haar rockheld Ian, dit jaar tien jaar getrouwd (Foto: Eigen foto)

Draai gevonden

Ian (74) heeft in Nederland helemaal zijn draai gevonden. Hij praat in een vrolijk Engels-Nederlands mengelmoesje. "Verstaan gaat prima, spreken is wat lastiger. Dat komt ook omdat "iek een bietje louw (lui) ben". Ik hoef ook haast geen Nederlands te praten. Het is amazing hoe goed de mensen hier Engels spreken."

Ian, die tot voor zijn komst naar Nederland in Manchester woonde, mist zijn vaderland geen seconde: "Maar dat komt ook omdat ik er verder geen familie heb."

Muziek als passie

Wat hij wél mist, is de muziek. "Muziek beheerste vijftig jaar lang mijn leven. Met The Scorpions waren we beroeps." De band bestaat intussen niet meer. "Ik zou graag weer in een band spelen, maar dat is toch wat lastig. In Overijssel zitten fantastische bands, maar de meeste treden niet zo heel veel op." Ian is er namelijk de persoon niet naar om alleen in de oefenruimte rond te hangen. "Als ik in een band zit, wil ik ook de planken op natuurlijk. Muziek is nog altijd mijn grote passie!"