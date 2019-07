Jelle uit Borculo heeft hart verpand aan FC Twente: 'Sommige Achterhoekers hebben blijkbaar smaak'

Hij is geboren en getogen Achterhoeker, maar heeft toch zijn hart verpand aan FC Twente. Jelle Nijhof (21) uit Borculo verzamelt shirts van de regionale voetbaltrots. Dat hij uit Gelderland komt, ziet hij niet als hoogverraad. "Laten we het er maar op houden dat sommige mensen hier blijkbaar toch nog een beetje smaak hebben, haha."

Hij heeft bijna een nieuwe mijlpaal in zijn collectie bereikt. De teller van shirtjes staat namelijk intussen op 198. Nog twee te gaan dus...

Zweterig

Voor de goede orde: hij spaart geen shirtjes uit de fanshop, maar louter shirts die door spelers zijn gedragen. Liefst met het zweet er nog in. "Al zolang ik me kan herinneren ben ik supporter van FC Twente."

Er hangen shirts van onder anderen Brama en Tadic. Zijn verzamelkoorts begon een kleine tien jaar geleden. "Met één shirtje. En vervolgens is het een beetje uit de hand gelopen."

Waar rood de huisstijl is van FC Twente heeft de Achterhoeker vooral een bonte verzameling van shirts. "Omdat je natuurlijk ook uit-shirts hebt die afwijkende kleuren hebben."

Godsvermogen

Het merendeel van zijn shirts heeft hij betaald. De nieuwste aanwinst is het Uefa-cup shirt uit het seizoen 1997-1998. "Het shirt dat Jan Vennegoor of Hesselink droeg in de uitwedstrijd tegen Auxerre."

Tweehonderd euro heeft hij ervoor neergeteld. Betekent dat dat hij voor zijn tweehonderd exemplaren tellende verzameling een godsvermogen heeft betaald? "Gelukkig krijg ik soms ook wel shirtjes van anderen of via de spelers zelf. Niettemin gaan al mijn spaarcenten erin zitten. Maar ach, uitgesmeerd over tien jaar valt het ook nog wel weer te bezien. Bovendien, het is een hobby en daar moet je wat voor over hebben."

Op zijn Facebookpagina heeft hij nu een oproep geplaatst. Nijhof is namelijk met name op zoek naar shirts van voor de millenniumwisseling. "Recente shirts duiken regelmatig op, maar met name voor 2000 is het lastig om aan tenues te komen. Laat staan voor 1980. Dat is helemaal extreem moeilijk."

Hoogverraad

Beschouwen zijn vrienden het niet als hoogverraad dat hij als Achterhoeker uitgerekend FC Twente adoreert? Met De Graafschap heeft hij nu eenmaal minder, zo laat hij weten.

"Sommige mensen hebben hier nog wel een beetje smaak, haha. Nee, zonder dollen: in dit deel van de Achterhoek zit je nu eenmaal net zo ver van Doetinchem als Enschede. Vandaar dat in deze regio wel veel meer supporters van FC Twente wonen."