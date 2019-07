Expeditie Oost: "De Zwarte Cross is één grote familie voor mij"

Het feest is door de jaren heen enorm gegroeid. De organisatie verwacht dit jaar meer dan 200.000 bezoekers die vanuit het hele land naar Lichtenvoorde trekken om daar het festival mee te maken.

Zo ook de Vriezenveense jongens Bas, Bram F, Sven, Bart, Bas, en Bram. Zij kunnen niet wachten tot ze donderdag eindelijk het festivalterrein mogen betreden. “Twee jaar geleden gingen we er voor het eerst heen, maar na enkele uren wisten we al dat we het jaar erop weer zouden gaan. De sfeer is uniek en niet te vergelijken met een ander feest. Dit is voor ons het feest van het jaar”, zegt Bart.

Enorm project

De groep uit Vjenne besloot dit jaar dan ook om het groter aan te pakken en een caravan te kopen waarin ze zullen overnachten gedurende het festival. “We zijn nu een halfjaar bezig met dit project. Het is inmiddels een uit-de-hand-gelopen hobby geworden”, zegt Bas. Hij zou in eerste instantie niet meegaan, maar zijn vrienden verrasten hem en kochten een kaartje voor hem. “Dat was een prachtige verrassing, ik heb er donders veel zin in.”

Compleet gerenoveerd

De caravan is aan de binnenkant compleet gerenoveerd. Een volledig interieur heeft plaatsgemaakt voor 3 stapelbedden waar de groep in gaat slapen. Aan de buitenkant pronken het logo van de Zwarte Cross, de ’skyline’ van Vriezenveen, het logo van de voetbalvereniging Dos’ 10 waar de jongens in voetballen en de tekst: Iej könt de leu wal oet Twente haaln, mer Twente nich oet de leu.”

Niet alleen voor boeren

De groep benadrukt dat het festival niet alleen voor boeren is. “Allerlei verschillende groepen komen op het festival af. Er is echt voor iedereen wat. Dat maakt het voor ons ook uniek. Het ene moment zit je in de ‘Beugelbar’, waar je alleen maar halve liters bier kan drinken, en vervolgens loop je naar gospelshow toe. Al die verschillende soorten komen hier samen.”

De komende dagen zullen wij de groep uit Vriezenveen vaker in de gaten houden. Mannen veel plezier, en drink niet te veel!