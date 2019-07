Hoge Canadese onderscheiding voor vrijwilliger informatiecentrum begraafplaats Holten

Vrijwilliger Edwin van der Wolf heeft een hoge Canadese onderscheiding ontvangen. De Hattemer ontving ‘The Sovereign’s Medal for Volunteers' onder andere voor zijn researchwerk voor het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten. Hij kreeg de onderscheiding uit handen van ambassadeur Sabine Nölke van Canada.

Tijdens een ceremonie in de residentie van de Canadese ambassadeur op Villa Groot Haesebroek in Wassenaar benadrukte de ambassadeur hoe uitzonderlijk het is dat iemand die niet in bezit is van de Canadese nationaliteit deze onderscheiding ontvangt.

Veelzijdig vrijwilliger

Van der Wolf is sinds september 2011 researcher, gids en baliemedewerker bij het Informatiecentrum Canadese Begraafplaats in Holten. Daarnaast is hij voorzitter van stichting Gedenkstenen Hattem.

"Edwin van der Wolf wijdt zijn tijd aan het eren van Canadese militairen die in Europa zijn gestorven, met name tijdens de bevrijding van Nederland, en om jongere generaties voor te lichten over het belang van herdenking. Hij is vrijwilliger bij het informatiecentrum op de Canadese oorlogsbegraafplaats Holten, waar hij bezoekers leidt en onderzoek doet", aldus ambassadeur Sabine Nölke van Canada.