Renovatie Drostenhuis Zwolle vandaag begonnen

In het najaar van 2017 was er een brand in het Drostenhuis, het pand waar het Stedelijk Museum Zwolle gevestigd was. De brand brak uit in een van de kamers van het Drostenhuis aan de Melkmarkt. Het vuur werd veroorzaakt door een defect in een luchtbevochtiger.

'Geluk bij een ongeluk'

Tijdens het schoonmaken en strippen van het pand, werd houtrot en zwam in een drie meter hoog houtsnijwerk dat aan de gevel prijkt ontdekt. "Het is niet aangetast door de brand, maar we hebben het dankzij de brand wel ontdekt. Een geluk bij een ongeluk voor het gebouw, zullen we maar zeggen", legt Ieke Selen van de gemeente Zwolle uit.

Maar er is nog een uitdaging: het historische pand is aan het verzakken. "We weten nog niet hoe we dit kunnen stabiliseren. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. We hopen in het voorjaar met de herinrichting van het gedeelte voor de verhuur te beginnen."

Nieuw en modern

Als alle werkzaamheden zijn afgerond, zal volgens Selen het verschil met voor de brand zichtbaar zijn. "Er zullen grote verschillen zijn. Alhoewel sommige restauraties helemaal niet zullen opvallen bij de bezoekers."

Na de opknapbeurt vestigt de afdeling Archeologie van de gemeente Zwolle zich in het Drostenhuis. Ook de Stichting Allemaal komt met een belevingscentrum over de geschiedenis van Zwolle in het pand. "We krijgen er straks een mooi en modern museum voor terug", besluit Selen.