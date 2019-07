Grote sterke spits Berggreen: "Een speler die past in de traditie van FC Twente"

Emil Berggreen moet dit seizoen zorgen voor de doelpunten in De Grolsch Veste. FC Twente presenteerde vanavond haar nieuwe aanvalsleider en technisch directeur Ted van Leeuwen noemt de komst van de Deen er eentje die past in de traditie van FC Twente en zit de komst van Berggreen ook als een buitenkansje.

"De club is terug op het hoogste niveau en het plan dat FC Twente heeft sprak mij erg aan", vertelt Emil Berggreen. "Ik heb fijne gesprekken gehad met de trainer en Ted (Van Leeuwen red.) en zij lieten merken dat ze mij erg graag wilden vastleggen. Het spel dat ze willen spelen past mij, aanvallend met echte vleugelspelers."

Traditie

Emil Berggreen is een lange Deense spits (1.94 meter) die in de winter van 2015 de overstap maakte van Hobro naar Eintracht Braunschweig. In de 2.Bundesliga viel Emil Berggreen op door zijn lengte en dynamische spel. "Een speler die past in de traditie van FC Twente, grote sterke spitsen", zegt Ted van Leeuwen. "Vennegoor, Janko, De Jong, Nkufo, zomaar wat voorbeelden."

Blessure

Berggreen verkaste vervolgens naar Mainz. Maar daar ontstond een vertroebelde werkrelatie en raakte hij geblesseerd. "En vandaar dat het mogelijk is dat Emil nu bij FC Twente terecht gekomen is", vervolgt Van Leeuwen. "Normaal gesproken behoort hij tot een categorie spelers, spits bovendien, die onbetaalbaar is. Maar door zijn blessure is hij bij de topclubs kennelijk uit beeld geraakt. Emil is een winnaarstype en greep de kans om zich in de Eredivisie weer in de kijker te spelen met beide handen aan", verklaart Van Leeuwen de komst van de spits naar De Grolsch Veste.

Fit

Berggreen tekende in Enschede een contract voor een jaar met een optie voor een tweede seizoen. Ted van Leeuwen: "Berggreen is door onze medische staf zwaar door de molen gehaald en volledig fit verklaard. Hij heeft keihard aan zijn herstel gewerkt, nu moet hij nog wat ritme opdoen, wat logisch is. Een lange, maar opmerkelijk beweeglijke spits die niet alleen kopsterk is, maar ook goed kan meevoetballen en makkelijk scoort. En een geweldige persoonlijkheid in de omgang."