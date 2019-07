Heracles wint miniem bij Rot Weiss Oberhausen

Heracles Almelo heeft een dag na de nederlaag tegen Excelsior vanavond wel gewonnen. In de oefenwedstrijd tegen Rot Weiss Oberhausen werd het 0-1 in het voordeel van de bezoekers onder leiding van trainer Frank Wormuth.

Het duel begon flitsend in Oberhausen. Al in de eerste minuut leek de gastheer -uitkomend in de Regionalliga- op voorsprong te komen, maar Tim Breukers kon de bal nog net uit het doel glijden. Een minuut later toonde Mauro Junior zijn klasse, maar zijn poging spatte uiteen op de kruising. Na die bliksemstart zakte het niveau weg en gebeurde er niet veel in het eerste bedrijf: 0-0.

Knoester scoort

In het tweede bedrijf weet Heracles wel het net te vinden. Waar het dinsdag nog twee treffers moest incasseren uit standaardsituaties, sloeg het nu zelf toe uit een hoekschop. De afgeslagen bal werd vakkundig afgemaakt door verdediger Mats Knoester. In de slotfase was Oberhausen nog dicht bij de gelijkmaker, maar de poging van Vincent Louis Stenzel belandde op de lat.