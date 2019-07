Werknemer papierrecyclingbedrijf ziet gevolgen van vernietigende brand: "Er staat niets meer"

De werknemers van Huhtamaki staan voor de restanten van het pand. "Vannacht om twaalf uur ben ik gebeld dat de boel in lichterlaaie zou staan. Ik ben direct gekomen om te zien hoe serieus het was. Het was behoorlijk serieus, er staat niets meer", vertelt een van de personeelsleden.

'Vlammen sloegen uit het dak'

Ook de collega die naast hem staat, kreeg rond middernacht bericht over de brand. "De vlammen sloegen meters boven het dak uit. Vandaag moet de boel opgeruimd worden en het sein brand meester gegeven worden", zegt een accountmanager van de papierrecycler.

De brand heeft heel het pand vernietigd (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Waarschijnlijk zal het blussen nog minimaal de hele dag duren. "De papierbalen zijn in elkaar geperst. Als je die uit elkaar trekt, wat moet om het te blussen, laait het vuur weer op", legt de accountmanager uit.

Baas op vakantie

Ook de baas van het bedrijf is op de hoogte, maar hij is niet bij het verwoeste pand. "Nee, het is vakantietijd, hè. Hij zit in Spanje en heeft alleen telefonisch contact, maar er zijn meer verantwoordelijke collega's die de boel proberen te regelen."

De brand heeft heel het pand vernietigd (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Het werk weer oppakken waar het gisteren stopte, zit er niet in. Maar wat gaan de personeelsleden vandaag dan wél doen? "Het is vandaag even afwachten. Misschien dat ik help met het opruimen", zegt de werknemer terwijl hij ziet dat de graafmachine de restanten bij elkaar schraapt.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de brand is.