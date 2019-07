Theatergroep verstandelijk beperkten moet wijken voor woningbouw: "Hopelijk mogen we blijven"

In de theaterzaal wordt hard gerepeteerd. "Jij gaat je boekje vér te buiten!" Een van de acteurs schreeuwt het naar de andere, terwijl ze hem stevig in zijn buik prikt.

Bloedserieus komt er even later een dame op de fiets het toneel opgereden. De regisseur geeft aanwijzing: "Dat mag je heel droog zeggen, zet het maar aan."

Door de plannen van grondeigenaar EMGA en de gemeente Hengelo om de industriele panden van Dikkers te vervangen voor woningbouw staat de locatie van Kamak op de tocht.

Over een mogelijk nieuwe locatie is nog niets bekend, Kamak hoopt er met de grondeigenaar en de gemeente nog uit te komen.

Lees ook: Dikkersterrein in Hengelo op de schop: 280 woningen

Annie Tettero is de zakelijk leider van Theatergroep Kamak, die al ruim 25 jaar bestaat. Ze praat bewust over 'acteurs', de verstandelijk beperkten die vijf dagen in de week dagbesteding krijgen bij de theatergroep. "Ze zijn ook echt acteur. Dat is hun beroep."

Annie is betrokken bij haar acteurs en ziet dat het nieuws van de mogelijke verhuizing leeft: "Sommigen zeggen echt: ik wil niet weg. Maar anderen zijn benieuwd of we een nóg mooiere plek kunnen krijgen."

'Het mag niet plat!'

Acteurs Evelien en Odet zijn het er over eens: ze willen niet weg. En als de wethouder niet luistert, zal Odet het haar wel even zeggen: "Die wethouder moet niet zeuren. En anders verzamelen we handtekeningen. Het mag hier niet plat!" De groep acteurs valt Odet bij. "Staken, staken!" galmt het in de zaal.

De theatergroep gaat in elk geval nog in gesprek met de gemeente en pandeigenaar EGMA, zegt Tettero: "We hopen dat er voor ons in overleg nog ruimte is in de nieuwe plannen. Want hoe mooi zou het zijn om deze theatergroep te huisvesten midden in een woonwijk?"