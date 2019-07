Almelo wil zwarte lijst zorgcowboys: opheldering geëist over ‘bankje spelen’ door zorgbureau BiOns

De gemeente Almelo wil opheldering over onduidelijkheden in de boekhouding van BiOns (Foto: RTV Oost)

De gemeente Almelo wil een zwarte lijst voor de intussen veelbesproken zorgcowboys. Daarmee moet worden voorkomen dat dubieuze zorgondernemers later met een andere zorgorganisatie weer aan de slag kunnen. Bovendien eist Almelo opheldering over het 'bankje spelen' door zorgbureau BiOns. Het college van B en W antwoordt dit op vragen van PVV-raadslid Sebastiaan Stöteler.

De PVV'er stelde niet alleen kritische vragen over het 'bankje spelen' door zorgbureau BiOns, maar vroeg het gemeentebestuur bovendien of het bereid is om een zwarte lijst op te stellen voor zorgfraudeurs.

Het gemeentebestuur antwoordt hier voorstander van te zijn en zegt eerder al strengere regels te hebben opgesteld die zo’n zwarte lijst mogelijk maken. Wel zitten er aan een zwarte lijst juridische haken en ogen, zo benadrukken B en W. "Aan het bijhouden van een dergelijke lijst zijn wel voorwaarden verbonden en zullen we juridisch zorgvuldig moeten handelen."

'Bankje spelen'

De antwoorden van B en W volgen op vragen van PVV'er Stöteler over het zorgbureau Bions. Zoals RTV Oost onlangs meldde, blijkt uit de jaarrekening dat BiOns vorig jaar leningen heeft verstrekt aan collega-zorgorganisaties.

De directrice van BiOns kwam overigens vorig jaar nog uitgebreid in de publiciteit nadat haar andere thuiszorgbureau Solace ATC failliet was gegaan. De curator stelde haar vervolgens wegens onbehoorlijk bestuur persoonlijk aansprakelijk voor de schade, die werd becijferd op anderhalf tot twee miljoen euro. In deze procedure, die nog loopt, wijst Zwienenberg iedere bestuursaansprakelijkheid van de hand.

Contract met BiOns

Als het om BiOns gaat doet Almelo zaken met BiOns voor huishoudelijke hulp. Dit contract loopt overigens via het zorg-samenwerkingsverband Samen14. Almelo antwoordt nu op de raadsvragen dat het het initiatief zal nemen om samen met Samen14 in gesprek te gaan met BiOns om "opheldering te vragen".

Ook wil het Almelose gemeentebestuur meer weten over onduidelijkheden in de jaarrekening van BiOns. Opvallend is een zogenoemde afwaardering van 225.000 euro, geld dus waarvan rekening mee wordt gehouden dat dit niet terugkomt. Ook is er volgens Stöteler sprake van een fors hoger salaris en eindejaarsuitkering, terwijl het zorgbureau juist minder personeel in dienst heeft. Volgens de PVV’er bestaat het vermoeden dat BiOns financieel "wordt leeggetrokken".



Zorg cliënten in gevaar

Het college antwoordt verder over het vermeende 'bankje spelen' dat "een zorgondernemer geen onverantwoorde onttrekkingen mag doen die de continuïteit van de onderneming en daarmee de zorg voor cliënten in gevaar brengt".



Zorgfraude halt toeroepen

In de antwoorden benadrukt de gemeente nog eens dat het zorgfraude een halt wil toeroepen. Hiervoor heeft het een nieuw artikel opgenomen in de zogeheten Verordening maatschappelijke ondersteuning.

"We willen voorop stellen dat inwoners die hulp en zorg nodig hebben en medewerkers van zorgaanbieders niet de dupe mogen worden van dubieus en frauduleus handelen. Juist het nieuwe artikel maakt het mogelijk op te treden tegen niet integere bestuurders van zorgaanbieders. Hiermee kunnen we sneller ingrijpen en grotere schade bij onze kwetsbare inwoners en medewerkers voorkomen”.

'Niets mis mee'

De directrice van BiOns liet eerder al tegenover RTV Oost weten dat er niets mis is met de leningen aan collega-zorginstellingen. De leningen zijn volgens haar onder meer bedoeld voor trainingen en komen zodoende de zorg uiteindelijk alleen maar ten goede. Ook zouden er geen risico's aan de leningen kleven.

BiOns heeft 319 medewerkers en verleent zorg aan circa 2.500 cliënten in Noordoost Nederland. De zorgorganisatie houdt zich bezig met huishoudelijke hulp en begeleidt onder anderen cliënten met een verstandelijke beperking of psychiatrische stoornis.