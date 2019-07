Hoe vies word je op de Zwarte Cross? Bezoekers kunnen hygiëne testen bij onderzoeker

Klamme feesttenten, dixies, veel zweten en dágen lang niet douchen. De Zwarte Cross is alles behalve hygiënisch. Kan dit voor een paar dagen geen kwaad? Of is het wel degelijk slecht voor de gezondheid?

Dat onderzoekt Len Lipman, wetenschapper bij de Universiteit Utrecht. Hij staat samen met studenten op het festivalterrein. Morgenochtend rijdt het onderzoeksteam naar Lichtenvoorde, waar het vrijdag en zaterdag metingen verricht.



Bezoekers die zich aanmelden voor het onderzoek trekken een handschoen met vloeistof aan, laten dit even inwerken en leveren de handschoen vervolgens in. De wetenschappers kweken de vloeistof uit de handschoen en onderzoeken de vloeistof daarna op aanwezigheid van micro-organismen. De eerste resultaten zijn voor de festivalbezoekers direct de volgende dag beschikbaar.



"Nooit becijferd"

“Er wordt altijd geroepen dat de hygiëne op dit soort festivals erg slecht is”, zegt Lipman. “Maar als je gaat zoeken, blijkt dat het nooit echt becijferd is. Het is dus een aanname.”



Maar wie kijkt hoe de gemiddelde Zwarte Cross-ganger zijn dagen slijt tijdens het grootste festival van Nederland, kan op z’n vuile vingers wel natellen dat de hygiëne waarschijnlijk wel wat beter kan. Is slechte hygiëne dan direct gevaarlijk?



Lipman: “Het is geen één op één zekerheid, dat je van slechte hygiëne ook direct ziek wordt. Maar er is wel een relatie. Kijk, roekeloos rijden kan ongelukken veroorzaken, maar niet iedereen die roekeloos rijdt veroorzaakt een ongeluk. Dat geldt hier ook.”



Handen wassen!

Om de Zwarte Cross toch enigszins hygiënisch te laten verlopen, adviseert Lipman om uit te kijken met contact tussen hand en mond. Ook het handen wassen voor het eten maakt de kans op ziek worden een stuk kleiner. En is een kraan niet in de buurt? Dan volstaat een alcoholdoekje ook.



Ruim 35.000 Overijsselaars pakken deze week de spullen bij elkaar om de tijd van hun leven te hebben op de Zwarte Cross. Dit jaar staat de 23e editie op het programma. De organisatie verwacht dit jaar meer dan 200.000 bezoekers die vanuit het hele land naar Lichtenvoorde trekken om daar het festival mee te maken.