DAG 4. Het Britten Jeugdstrijkorkest op reis: pootjebaden in de fontein en jamsessies

Mijn naam is Roza Herwig, 22 jaar en violiste (concertmeester). Ik studeer nu zang aan het conservatorium van Amsterdam en zing tijdens dit tournee ook solo. Op dag vier repeteerden we 's ochtends en daarna hadden we vrije tijd in Svendborg.

Later hebben we gerepeteerd op het plein, met z'n allen gegeten en om 20.00 uur het concert gegeven. Het was een leuk buitenconcert met ontzettend enthousiast publiek! In onze vrije tijd hebben we wat broodjes gehaald en zijn we bij een vintagewinkel geweest:)

Hoi, ik ben Tina Draadjer en ben 21 jaren jong. Ik studeer viool en zit in mijn eerste jaar van het conservatorium in Utrecht bij Hebe Mensinga. Ik speel eerste viool in het Britten.