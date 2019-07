Hoe gaat het eigenlijk met de ‘wees-ooievaartjes’ uit De Lutte? Wij gingen op bezoek

Begin mei werden de ooievaars een beetje 'wereldnieuws' in Overijssel. Toen ze nog in hun ei zaten, is hun vader doodgeschoten. Omdat de moeder jonkies niet alleen zou kunnen opvoeden, was hun leven in gevaar.

Via de Vogelopvang Losser zijn de drie eieren verplaatst naar Herwijnen, waar Van Andel ze met een machine heeft uitgebroed.

De kuikens zijn samen met andere weesooievaars uit Nijverdal nu groot geworden. De afgelopen weken hebben ze een groeispurt gemaakt en ze zijn nu klaar om uit te vliegen "Het is een komisch gezicht. Ze zijn nog heel stuntelig."

De ooievaars uit de Lutte zijn flink gegroeid:

De weesooievaars uit Overijssel in Herwijnen (Foto: Rob van der Wardt/ RTV Oost)

ouders

Normaal gesproken worden ooievaars gestimuleerd door hun ouders om te vliegen. Maar gelukkig zijn er andere ooievaars in de opvang die wel de weg naar het luchtruim hebben gevonden. "De anderen kijken dan omhoog en denken: Hé, dat wil ik ook."

Nadat de ooievaars eten hebben gekregen, beginnen de meesten een vliegcursus. Maar vandaag loopt het anders. "Ik denk dat ze last hebben van de warmte." zegt van Andel. "Maar ze kunnen het wel, hoor", verzekert hij ons.

Hier moeten de Overijsselse weesooievaars straks zelf voedsel kunnen vinden:

Hier moeten de Overijsselse weesooievaars straks zelf voedsel kunnen vinden (Foto: Rob van der Wardt/ RTV Oost)

In de uiterwaarden, naast de opvang in Herwijnen, zit het vol met andere ooievaars uit de opvang die al wél kunnen vliegen. Ze badderen een beetje in een plas en pikken af en worm uit het weiland.

Volgende week verhuisd?

Van Andel verwacht dat de Ooievaars uit De Lutte en Nijverdal volgende week hier zullen rondlopen. "Op dit moment krijgen ze nog eten van ons. Maar als ze kunnen vliegen, zullen we dat steeds minder doen. Dan moeten ze het zelf weten te vinden."

Terug bij de opvang is er nog steeds weinig actie. Geen enkele ooievaar bij de opvang heeft vandaag zin om zijn vleugels te strekken en een poging te doen om te vliegen. Zelfs niet als Van Andel de tuinsproeier heeft aangezet om ze een beetje te verkoelen. "Tja, het zijn eigenwijze jongens, hoor."

Eén van de Ooievaars neemt een douche onder de tuinsproeier:

Uiteindelijk zal eind augustus het werk voor Van Andel er helemaal op zitten. Dan vertrekken de vogels zuidwaarts richting Spanje of nog verder Afrika in. "Vorig jaar had ik het daar wel moeilijk mee. De ooievaars die ik toen had verzorgd, waren ineens vertrokken. Ik was een paar dagen echt een beetje van slag."

Van Andel had gehoopt dat de vogels op een of andere manier even afscheid zouden nemen. "Dat ze even dankjewel zeiden ofzo. Maar toen ik terugdacht, heb ik ze die middag nog heel lang boven onze opvang zien cirkelen. Dat was hun manier van afscheid nemen. Ik had het alleen niet in de gaten".