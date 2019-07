Onduidelijkheid over doorgaan festival Onder de Radar op voormalige vliegbasis Twenthe

Volgens het bestemmingsplan 'Voormalige vliegbasis Twenthe-Midden' zouden er op het terrein onder meer bedrijven komen, evenementen worden georganiseerd en agrarische activiteiten komen. Maar die plannen zijn door de hoogste bestuursrechter vernietigd, vanwege de uitstoot van stikstof. Zoveel werd gisteren duidelijk.

Op de agenda staat onder meer het festival Onder de Radar, dat zaterdag 27 juli plaatsvindt op de voormalige vliegbasis. Ondanks de uitspraak van de rechter, meldt de organisatie vandaag op zijn website dat het evenement gewoon doorgaat.



'Alle vereiste vergunningen zijn verleend en al het nodige onderzoek is voltooid. Daarom gaat het Onder de Radar Festival dus gewoon door', valt op te maken uit een persbericht van de organisatie. De opbouw van het festival is inmiddels begonnen.



Voorbarig

Toch is het nog allerminst zeker dat het feest daadwerkelijk door mag gaan. De gemeente Enschede noemt de berichtgeving van Onder de Radar 'voorbarig'.



"Het bestemmingsplan van de vliegbasis is vernietigd", laat een woordvoerder weten. "Organisaties van evenementen op het vliegveld kunnen terugvallen op een eerder verleende afwijking van het bestemmingsplan, waarin het gebruik als evenemententerrein is toegestaan. Deze afwijking is in dit geval echter ontoereikend."



Nieuwe vergunning

De organisatie van Onder de Radar vroeg daarop een nieuwe vergunning aan bij de gemeente Enschede. Deze is momenteel in behandeling, zo laat de gemeente Enschede weten. "De vergunning is nog niet verstrekt, dus de organisatie is iets te voorbarig door te melden dat het doorgaat. Het is wel zo dat wij er positief in staan, maar zekerheid is er nog niet."

Ook het doorgaan van het Airforce Festival, op zaterdag 3 augustus, is vanwege dezelfde reden nog onzeker.