Experimenten tegen droogte hebben succes: boeren Vechtdal tevreden met resultaten

Over het hele land van veehouder Hendrikus Spoelman in Stegeren is een drainagesysteem aangelegd. Een pomp haalt het water uit de sloot en houdt waterpeil in evenwicht. "Je kan zien dat het werkt", zegt Spoelman. "Het land is zichtbaar veel groener."

Vorig jaar startten zes boeren uit Stegeren een samenwerking met Waterschap Vechtstromen. Het doel: samen weerstand bieden aan de klimaatverandering. Hoe kan je de landbouwgrond vruchtbaar houden, ondanks hevige regenbuien of extreme droogte?

De Vecht

"We zijn nog maar een jaar bezig, maar tot dusver lijkt het wel een succes te zijn", vertelt Wim Wassink van Waterschap Vechtstromen. "Maar je moet het water wel hebben. We zijn nu vlakbij de Vecht, dus dan kan het. Maar kijk je bijvoorbeeld naar Twente, op de stuwwallen, dan wordt het moeilijker. Op een gegeven moment is het water gewoon op."



De bodem heeft drie belangrijke componenten, vertelt Wassink. "De bodemvruchtbaarheid moet natuurlijk goed zijn, maar ook het bodemleven. En ten slotte moet ook de structuur goed zijn. Er moeten geen storende lagen in zitten die de vruchtbaarheid in de weg zitten."



Wormen

Ook melkveehouder Evert Kremer doet mee aan het experiment. "Je ziet dat je van aarde een bal kan kneden. Dat betekent dat er genoeg vocht in de grond zit, terwijl het niet veel heeft geregend."



Op zijn land zijn 23 buizen de grond in geduwd waarin wormen zijn uitgezet. "Gedurende het jaar wordt gekeken wat de wormen doen in de bodem. Als je op deze manier je grond kunt verbeteren zonder veel te beregenen, dan is dat een veel natuurlijkere methode om je gras te verbouwen."



Samenwerking

Het waterschap benadrukt de samenwerking met de agrariërs. Wassink:"We kunnen natuurlijk van alles bedenken achter de tekentafel, maar het gaat erom dat het in de praktijk werkt. En als het bij de boeren werkt, dan pas zijn wij tevreden."