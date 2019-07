Man uit Enschede probeerde buurman dood te slaan met schop

Een 60-jarige man uit Enschede probeerde in november 2017 zijn buurman dood te slaan met een schop. Dat acht de rechtbank bewezen. De man is vandaag veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Het slachtoffer, een voormalig beroepsmilitair met PTSS (posttraumatische stressstoornis), liep een aantal hoofdwonden en een hersenschudding op. Hij vertelde twee weken geleden over de nachtmerrie van het wonen naast een gestoorde buurman, iemand die overdag sliep en 's nachts wakker was.

Als de 60-jarige wakker was, dan maakte hij veel lawaai. De man sloeg onder meer op ramen een deuren. Die klappen leken op geweerschoten en de voormalige beroepsmilitair dacht dan dat hij weer terug was in oorlogssituaties.



Eerdere tbs-periode

De man zat al eerder in de tbs-kliniek, op het moment dat hij zijn buurman aanviel was hij daar net drie jaar uit. Tijdens de vorige tbs-behandeling van de 60-jarige werd gedacht dat hij last van psychoses had.



Deskundigen van het Pieter Baan Centrum constateerden recent echter dat het afwijkende wereldbeeld van de man veroorzaakt wordt door een chronisch wantrouwen. Dat maakt niet alleen dat hij lastig te behandelen is, maar er bestaat ook een groot gevaar dat hij zonder gedwongen behandeling opnieuw toelaat.