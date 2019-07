Opening foodcourt zorgt voor meterslange rijen en verkeerschaos in Zwolle

Verkeersregelaars zijn ingezet om het verkeer in goede banen te leiden en de rij staat tot zeker tien beter buiten het pand van de KFC. Wie iets wil bestellen zal geduld moeten hebben.



Om de auto te parkeren is zo'n half uurtje filerijden nodig, om vervolgens nog een kwartier in de rij voor de kassa te moeten staan. Een jongen in de rij heeft het wachten er graag voor over: "eindelijk is het monopolie van McDonald's doorbroken."



Gekkenhuis

De drukte wordt ook niet veroorzaakt door hele bijzondere openingsacties of gestunt met de prijzen. Een medewerker aan de deur geeft alleen kinderen een bonnetje voor een gratis ijsje. "Verder niets. Het is gekkenhuis."



Nu ook de KFC open is, zijn drie van de vier eetgelegenheden op het nieuwe foodcourt in bedrijf. Volgende week opent ook de FEBO haar deuren. De komst van het foodcourt aan de Oude Meppelerweg, op de plek waar vroeger café De Vrolijkheid zat, had veel voeten in aarde.



Verzet

Omwonenden hadden zich verzet tegen de komst van de bedrijven. Ook McDonald's Zwolle, dat zo'n 230 meter verderop gevestigd is, wilde de komst van de zaken voorkomen. De Raad van State beoordeelde de bezwaren van de omwonenden als ongegrond, omdat ze te ver van het foodcourt wonen.



De bewoners vreesden bovendien voor een toename van de verkeersdrukte. De Raad van State verwachtte echter dat er geen sprake zou zijn van een onaanvaardbare verkeerssituatie.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33