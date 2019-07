Landstede Basketbal rechtstreeks geplaatst voor Europees hoofdtoernooi

Dat maakte de Zwolse club vanavond bekend. Aanvankelijk was de verwachting dat Landstede één of twee voorrondes zou moeten spelen. Met een plek in de eerste poulefase is Landstede verzekerd van minimaal zes Europacup-wedstrijden.



Onlangs werd bekend dat Landstede Basketbal de financiën rond had en zich kon inschrijven voor de FIBA Europe Cup. "Wij willen ons als club blijven ontwikkelen en elk jaar weer verder bouwen", zei Adriaan van Bergen, manager Landstede Basketbal. "Dus het spelen van Europees basketbal is in die lijn een mooie stap."



Loting

Komend seizoen vindt de vijfde editie plaats van de FIBA Europe Cup, waarin Landstede Basketbal debuteert. De loting in München wordt verricht op woensdag 24 juli. De groepsfase van de FIBA Europe Cup start op 16 oktober.

