Beroering in Balkbrug over komst illegalen: directeur Veldzicht legt uit

Plaatsvervangend directeur Hans-Reinder Menkveld geeft antwoord op vijf prangende vragen.

Wat is het verschil tussen een asielzoeker en een ongedocumenteerde vreemdeling?

Hans-Reinder Menkveld: "Een asielzoeker zit in een asielprocedure en verblijft in een asielzoekerscentrum. Ongedocumenteerden zijn mensen zonder geldige verblijfsvergunning. Een ongedocumenteerde vreemdeling is dus illegaal in Nederland. Het kan een uitgeprocedeerde asielzoeker zijn of iemand van wie de verblijfsvergunning is verlopen. Hij of zij verblijft vaak op straat. Uitzetting kan een probleem zijn door diverse oorzaken. Documentatie ontbreekt of het land waar die persoon naartoe moet werkt niet mee."

Waarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid juist Veldzicht uitgekozen voor extra opvang?

"Het antwoord op die vraag is simpel: wij zijn de enige kliniek in Nederland waar ongedocumenteerde vreemdeling met psychiatrische problemen kunnen worden opgevangen. Het is trouwens nog steeds een verzoek, geen vaststaand feit."

Hoeveel ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problemen zijn er in Nederland?

"Ze leven vaak onder de radar dus een precies aantal is moeilijk vast te stellen. Ik heb wel eens een getal van vijftig gehoord, maar dat is niet gebaseerd op harde cijfers."

Tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug (Foto: RTV Oost)

Hoe gaat u de ongedocumenteerde vreemdelingen met psychiatrische problemen opvangen?

"We vangen ze niet op maar we behandelen hen voor hun psychiatrische stoornis. Op dit moment behandelen en begeleiden we tien ongedocumenteerden. Ze komen meestal uit Amsterdam of Rotterdam. We beginnen met de behandeling op een gesloten afdeling. Eerst proberen we de patiënt te stabiliseren, dan volgt een diagnose, medicatie en therapie. Als dat allemaal goed verloopt en de patiënt meer vrijheden aankan, volgt verhuizing naar De Beuk, een open afdeling van onze kliniek. Daar moeten ze 's nachts binnenblijven en overdag hebben ze een programma. Ze lopen een rondje door het dorp, ze doen boodschappen en sommigen voetballen zelfs bij de plaatselijke club. Als de behandeling is afgelopen keren ze terug naar een landelijke voorziening of sommigen keren terug naar het land van herkomst. Ook wordt een deel van hen alsnog gelegaliseerd als ze de procedure voor een verblijfsvergunning doorlopen, omdat bijvoorbeeld nieuwe feiten naar voren zijn gekomen op grond waarvan ze wel in Nederland mogen blijven. Daarbij is het doel vanuit Veldzicht om een toekomstperspectief te bieden: dan wel hier, dan wel in het land van herkomst."

Zijn er incidenten bekend met ongedocumenteerde vreemdelingen?

"Landelijk weet ik het niet. Wij hebben hier nog geen strafbare feiten gehad met die groep. Wel een paar overlastmeldingen. Dan moet je denken aan iemand die ineens in een tuin staat. We juichen toe dat mensen dat aan ons melden. Dan kunnen wij er wat aan doen en dat is ook voor de behandeling belangrijk.”