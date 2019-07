In Overijssel verdronken afgelopen jaren 26 mensen

In de jaren 2014 tot en met 2018 verdronken er in Overijssel 26 mensen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Landelijk laat het aantal verdronken personen de afgelopen jaren een toename zien. In 2018 verdronken 112 inwoners van Nederland, 27 meer dan in 2017.

Deze toename is alleen bij personen vanaf 20 jaar. Bij jongeren tot 20 jaar blijft het aantal verdrinkingen de laatste jaren op hetzelfde niveau van gemiddeld 14 per jaar. Naast 112 inwoners van Nederland verdronken nog 26 niet-ingezetenen. Dat meldt het CBS. Vanaf de jaren vijftig is het aantal inwoners dat verdrinkt enorm gedaald. In 1950 verdronken 516 mannen en vrouwen tegen 112 in 2018.

Meer jonge kinderen verdrinken

Steeds minder jonge kinderen verdrinken. In de jaren vijftig verdronken jaarlijks 400 tot 500 inwoners in Nederland. Vanaf 2000 schommelt dit aantal rond 88. In 2018 is voor het eerst sinds 2002 weer een stijging te zien van meer dan 30 procent.

De afname van het aantal verdrinkingen door de decennia heen is met name te zien onder kinderen tot 10 jaar. In 1950 verdronken nog 266 jonge kinderen, 197 jongens en 69 meisjes. De laatste tien jaar verdronken jaarlijks gemiddeld 8 jonge kinderen per jaar, het merendeel jongens.

De afname van het aantal verdrinkingen is het grootst bij kinderen van 1 tot 5 jaar: van 187 in 1950 tot gemiddeld 6 in de laatste tien jaar.