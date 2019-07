Hengeloos IT-bedrijf Odin Groep verkoopt meerderheidsbelang aan investeringsmaatschappij

Eigenaar en oprichter Hans Lesscher van de Odin Groep verkoopt een meerderheid van zijn aandelen aan investeringsmaatschappij Fortino Capital Partners. Met de miljoenenopbrengst wil Odin de komende jaren andere bedrijven kopen zodat ze binnen een jaar of vijf kan verdubbelen in omvang.

De Odin Groep wil de komende jaren hard groeien als ICT-dienstverlener. Door andere bedrijven te kopen groei je harder, en dat gaat dus nu gebeuren met de financiële injectie van Fortino Capital Partners. Fortino neemt een meerderheidsbelang, woordvoerder Carmelo Messina wil niet zeggen om welk bedrag het gaat, maar gezien de omvang van het bedrijf lijkt het logisch dat het om vele tientallen miljoenen euro's gaat.

Odin groep wil verdubbelen in omvang

De Odin Groep heeft een omzet van 82 miljoen en een brutowinst van 15 miljoen euro, er werken 470 medewerkers in Hengelo en Vianen. Met de miljoenen van Fortina gaat Odin aan het werk met haar 'buy and build' strategie om daarmee over een periode van vijf tot zeven jaar zeker te verdubbelen in omvang.

Sterk in MKB, zorg en onderwijs

Oprichter Hans Lesscher begon op zijn achttiende met zijn 'Lesscher Computers' op zijn zolderkamer in Saasveld. In 2008 kocht hij het 'Expo Center' beurscomplex langs de A1 in Hengelo. Met Previder, Heutink ICT en Winvision is de Odin Groep vooral actief als 'ICT-dienstverlener' in het MKB, zorg en het onderwijs.