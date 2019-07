Nooit de gele trui gedragen, dat doet Hennie Kuiper nog altijd pijn

We gaan terug naar 1977. Kuiper is de kopman van de legendarische formatie TI-Raleigh. Hij zegeviert op de Alpe d'Huez. Maar als de klassementen worden opgemaakt, blijkt dat Kuiper acht seconden te kort komt voor het geel.

Hennie Kuiper (Foto: Erve Kuiper)

Naderhand zegt Kuiper daarover: "Had ik geweten dat het acht seconden was, dan had ik niet teruggeschakeld in de laatste bocht." Dat jaar wordt Kuiper tweede in de Tour. Nog altijd baalt Kuiper ervan dat hij nooit de gele trui droeg. "Een zwart gat, dat is het. Het doet me nog altijd pijn, zeker ook omdat ik er een paar keer heel dicht bij was."

Sleutelbeenbreuk

Ook in 1978 jaagt Kuiper op het geel. In een beklimming draagt hij zelfs virtueel, zoals dat zo mooi heet, het geel. In de afdaling neemt hij veel risico. Te veel. Hij valt en breekt een sleutelbeen. Einde Tour en weer geen geel.

Hennie Kuiper breekt een sleutelbeen (Foto: Esther Rikken)

Dit jaar droeg Mike Teunissen als Nederlander weer het geel. Dertig jaar na de vorige Nederlander: Erik Breukink. Kuiper voorziet een nieuwe oranje bloeiperiode in de Tour. "Jumbo heeft een vriendenploeg, dat zie je terug in de prestaties. We hebben Tom Dumoulin. Het kan niet anders of er moet snel weer een Nederlandse Tourwinnaar zijn."