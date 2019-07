Boeren in Staphorst nog in onzekerheid over gevolgen van brand

Bij de grote brand woensdagnacht bij het bedrijf Huhtamaki Paper Recycling was een enorme rookontwikkeling, waarbij giftige gassen vrijkwamen. Om te voorkomen dat roetdeeltjes via gewassen terechtkomen in de voedselketen, adviseert de gemeente om dieren binnen te houden en gewassen niet te maaien of voorlopig apart te houden.

Afwachten

Hoe ernstig de vervuiling van de grond is wordt nu onderzocht. Na het weekend is daar meer duidelijkheid over. Volgens bestuurder Klaas Piel van de LTO-afdeling Staphorst vallen de problemen tot nu toe mee. "We hebben nog geen signalen gehad van boeren die nu niet kunnen maaien of de melk niet kwijt kunnen. Het gaat ook maar om een relatief klein gebied."

Maar als blijkt dat de grond wel vervuild is, dan wordt het een ander verhaal, zegt Piel: "dan kan de schade snel oplopen, zeker als de grond langere tijd niet gebruikt mag worden. Dan is de vraag wie de schade gaat betalen. Maar we moeten nu maar eerst het onderzoek afwachten, meer kunnen we nu niet doen".

'Te voorzichtig'

In het gebied zijn graslandjes en percelen met mais. Op het land dat mogelijk verontreinigd is, zijn op het eerste gezicht geen sporen van de brand te zien. Sommige boeren vinden dat de gemeente wel erg snel komt met maatregelen, zonder dat duidelijk is of de grond wel besmet is. Niet alle dieren zijn binnengehaald. Op de weides lopen nog paarden, koeien en schapen.

Niet alle boeren hebben hun dieren binnengehaald van mogelijk vervuilde grond (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Ook in particuliere tuinen die in het gebied vallen moeten de bewoners uitkijken met eten uit de moestuin, of met loslopende kippen, maar ook daar houdt niet iedereen zich aan. Eigenaar wil verder Eigenaar Eddie Sikkes van Huhtamaki Paper Recycling laat na de eerste schrik weten dat hij het bedrijf graag wil voortzetten. "Het is ontzettend fijn dat er geen doden of gewonden zijn gevallen, dat wil ik graag voorop stellen. Hoe verder weet ik nu niet, ik wil eerst de kop helder krijgen en alles op een rijtje zetten. Maar dat we verder gaat is duidelijk." Sikkes bekijkt nu met de verzekeraar wat de mogelijkheden zijn om op dezelfde plek of elders het bedrijf weer op te bouwen. Het pand is gehuurd, dus ook de eigenaar beslist daarover mee.