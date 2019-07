Met losse handen: transportbedrijf Deventer bestelt tientallen zelfrijdende trucks

Chauffeur Rudy van den Ing was de gelukkige. Hij reed in twee weken tijd grofweg 4.000 kilometer in de vrachtwagen. Nou ja rijden, hij hield vooral toezicht als de zelfrijstand was ingeschakeld.



Geen spiegels, maar camera's

"In het begin was het wel even wennen", vertelt de chauffeur over de ontbrekende spiegels. "Maar als je er eenmaal aan gewend bent: je ziet veel meer." In plaats van spiegels heeft vrachtwagen camera's. Die registreren of zich obstakels om de vrachtwagen bevinden en of er bijvoorbeeld fietsers in de dode hoek rijden.

Geen buitenspiegels, maar camera's (Foto: RTV Oost / Ties van der Heide)

Naast de verhoogde veiligheid, heeft het ontbreken van buitenspiegels nog een voordeel: de vrachtwagen verbruikt minder brandstof. De eerste test wijzen uit dat het meer dan een procent scheelt. En dat is veel voor voertuigen die de hele dag op de weg zitten.

'Op de passagiersstoel een broodje smeren' Op de snelweg demonstreert Rudy de 'zelfrijstand'. De handjes van het stuur en de truck doet het allemaal zelf: op de goede baan blijven, snelheid houden en bovendien afstand op het voorliggende voertuig bewaren. "Ik had nooit gedacht dat dit kon", vertelt Van den Ing. "Wat ik zo ga doen? Ik denk op de passagiersstoel een broodje smeren", lacht hij.