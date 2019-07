PEC Zwolle blijft ook in zesde oefenwedstrijd ongeslagen

PEC Zwolle is ook in de zesde wedstrijd van de voorbereiding ongeslagen gebleven. In een besloten oefenduel in Zwolle wist de formatie van John Stegeman met 4-1 te winnen van SC Cambuur.

Nadat Van Crooij namens de thuisploeg na twintig minuten spelen in het zijnet schoot, was het in de tegenstoot wel raak voor de bezoekers uit Leeuwarden. Doelman Zetterer was kansloos op een inzet van Mühren. 0-1. De thuisploeg kantelde de wedstrijd voor rust in een tijdsbestek van een minuut. Bel Hassani zorgde na een vlotlopende aanval met een hard schot voor de gelijkmaker (1-1) en direct daarna was diezelfde Bel Hassani met een rake kopbal verantwoordelijk voor de 2-1.

Na rust kreeg PEC voldoende mogelijkheden om verder uit te lopen, maar Bel Hassani en Johnsen faalden nipt in de afronding. Halverwege de tweede helft was het wel raak voor de Zwollenaren toen Elbers op aangeven van Bel Hassani de 3-1 tegen het net schoot. Een kwartier voor tijd bepaalde Johnsen het slotakkoord: 4-1.

Voorbereiding

Het was voor PEC Zwolle de zesde oefenwedstrijd van de voorbereiding. De nummer dertien van vorig seizoen zal nog één oefenduel spelen voordat de seizoensouverture voor de deur staat. Volgende week zaterdag is in eigen huis het Griekse Asteras Tripolis de tegenstander.