Kees Koolen blijft investeren in groene energieopslag

Koolen is bezig met zijn 'Koolen Industries' om te investeren in energieopslagsystemen voor groene energie. Eerder dit jaar stak hij miljoenen in het bedrijf Floading Energy Infra, dat specifiek zuinige laadoplossingen voor auto’s, bussen en vrachtwagens maakt.



Ook investeerde hij onlangs in Skoon. Dat is een bedrijf dat accu's in containterformaat levert voor de maritieme industrie. Koolen heeft in Hengelo zijn accubedrijf SuperB.



Veelbelovende technologie

Het Arnhemse Elestor maakt een accu die eerder is getest bij het Kamper bedrijf ITM. Koolen over het systeem: "Elestor heeft een veelbelovende technologie ontwikkeld, de systemen zijn voor stationaire toepassingen op grote schaal en de opslagkosten voor de energie zijn indrukwekkend laag". En dat komt volgens Wiebrand Kout, de oprichter van Elestor, door het gebruik van 'extreem goedkope actieve materialen'.

Reportage over een proef met de batterij bij het Kamper bedrijf ITM

Koolen verdiende zijn fortuin met Booking.com en Uber. Maar niet alles wat hij doet verandert in goud. Begin dit jaar mislukte zijn plan om een accucampus op het voormalige vliegveld Twente op te richten, er waren onvoldoende investeerders te vinden.

Koolen heeft de mislukking achter zich gelaten en is intussen al lang druk met de uitbouw van zijn 'conglomeraat' voor de opslag van groene energie. De politiek worstelt nog met de 7,5 miljoen euro lening die ze het initiatief gaf en waar de beloofde banen niet voor terug kwamen.