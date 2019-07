Hongarije wil met congres in Kampen aandacht voor kindertransporten van jaren 20

Zo'n 60.000 kinderen kwamen tussen 1920 en 1926 vanuit Hongarije naar Nederland om hier aan te sterken. De Hongaarse ambassade wil meer bekendheid geven aan deze geschiedenis, door betrokken te zijn bij een congres in Kampen in februari, dat gaat over deze kindertransporten.

Hongarije lag na de eerste wereldoorlog in puin. Er was nauwelijks werk en er heerste hongersnood. Kinderen waren zwak omdat ze nauwelijks te eten kregen. Per spoor werd een speciaal transport opgezet naar Nederland alleen voor kinderen.

Verborgen verleden

De moeder van Aranka Wijnbeek uit Zwolle was één van de die kinderen. Ze kwam in 1921 naar Nederland en kreeg onderdak bij een pleeggezin in Kampen. Haar familie bleef achter in Boedapest.



Aranka sprak weinig met haar moeder over de reden waarom ze als klein meisje zonder familie naar Nederland kwam. Dat werd pas duidelijk toen de moeder was overleden. Ze liet brieven, ansichtkaarten en foto's na die waren verzonden door de moeder die achterbleef in Boedapest.

Hartverscheurend

Juist omdat er zo weinig over deze geschiedenis is terug te vinden, ging Aranka zelf naar Hongarije om te zien waar haar moeder als klein meisje woonde. Ook wilde ze een beeld krijgen waar haar oma verbleef nadat ze haar achtjarige dochter moest laten gaan.

"Het moet destijds hartverscheurend zijn geweest", zegt Aranka. "Want wie laat nou z'n kind helemaal alleen zonder familie met de trein vertrekken naar Nederland?"

Armoede

Uit de brieven blijkt hoe armoedig het leven was in Hongarije. Het land had geleden tijdens de Eerste Wereldoorlog en herstelde bijna niet. De grootmoeder van Aranka moest vaak verhuizen omdat ze de huur niet kon betalen. Waarschijnlijk uit schaamte werd er over die situatie weinig gesproken.

De ambassadeur van Hongarije benadrukte vorige week dat we deze geschiedenis niet moeten vergeten. Maar op school leren de kinderen er weinig over. Veel Hongaren zijn Nederland nog steeds dankbaar voor de hulp die toen is geboden.



Congres

Vanuit Boedapest wordt er ook het nodige aan gedaan om deze geschiedenis niet in de vergetelheid terecht te laten komen. In het afgelopen najaar was daar al een congres over de kindertreinen. Dat werd georganiseerd door de Nederlandse faculteit die verbonden is aan de universiteit in Boedapest.

Een vergelijkbaar congres wordt nu op 6 en 7 februari gehouden in Kampen. Er worden familieleden uitgenodigd van de kinderen die destijds naar Nederland kwamen. De meeste kinderen keerden na hun verblijf in Nederland terug naar Hongarije. Maar een groot aantal, onder wie de moeder van Aranka, bleef hier.