Go Ahead Eagles speelt gelijk tegen Anorthosis Famagusta

Nadat de eerste vier wedstrijden van de voorbereiding in winst werden omgezet, heeft Go Ahead Eagles het vijfde duel gelijkgespeeld. In Terwolde speelde de ploeg van Jack de Gier met 1-1 gelijk tegen het Cypriotische Anorthosis Famagusta.

De eerste kans van de wedstrijd was voor de ploeg uit Cyprus, maar Duris raakte de paal. Aan de overkant was ook Van der Venne dichtbij, maar de doelman kon de stift van de middenvelder over tikken. Even later kwamen de bezoekers op voorsprong. Selin was attent bij een hoekschop en kopte bij de eerste paal de 0-1 binnen.

Op slag van rust kwamen de Deventenaren op gelijke hoogte. Op aangeven van Droste kon Bannink voor de 1-1 zorgen. Na rust waren de beste mogelijkheden voor Go Ahead, maar Eddahchouri, Van der Venne en Corboz hadden het vizier niet op scherp. Daardoor kende het duel geen winnaar: 1-1.

Voorbereiding

Het was voor Go Ahead Eagles de vijfde oefenwedstrijd. In het vervolg van de voorbereiding staan nog drie oefenduels op de rol. Bekijk hier de volledige voorbereiding van de Deventenaren.