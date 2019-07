Roy de Witte wil 'het sociale gezicht' van Overijssel zijn

De nieuwe gedeputeerde Roy de Witte (CDA) heeft zich voorgenomen om vooral zichtbaar te zijn in Overijssel. "Ze zullen me meer zien, ik wil me meer tussen de mensen bewegen."

De Witte (32) was eerder raadslid en sinds 2014 wethouder in Tubbergen. Hij wil in Zwolle voortborduren op de bestuursstijl uit Tubbergen waarbij heel nadrukkelijk de bevolking werd betrokken bij het beleid. "We zaten niet alleen met de dorpsraad om tafel maar met de hele omgeving", vertelt hij in het RTV Oost-radioprogramma Groot Onderhoud.

Power

Als gedeputeerde is hij verantwoordelijk voor onder meer leefbaarheid op het platteland, cultuur, recreatie en toerisme en sociale zaken. "Deze zaken raken me, hier kan ik van toegevoegde waarde zijn." Als oud-voorzitter van de Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen gelooft hij in de 'power van het platteland'. "Er zit onwijs veel vermogen om zaken zelf te organiseren."

Miljoenen

Er zijn miljoenen euro's extra gereserveerd voor de leefbaarheid van het platteland en culturele en sociale voorzieningen in Overijssel maar de provincie zal niet gaan smijten met geld, kondigt De Witte aan. "Gemeenten zijn verantwoordelijk voor individuele hulpverstrekking via de jeugdzorg en wmo. Maar voor collectieve voorzieningen als buurthuizen en de vernieuwing van de zorg wil ik als provincie graag meedenken."

Rendement

Het aantal gedeputeerden in Overijssel is uitgebreid van vijf naar zes. Dit kost meer geld, maar dit is volgens De Witte goed te verdedigen. "De opgaves zijn groot en dan moet je ook bestuurlijk betrokken zijn. Dat kost tijd en inzet en door de portefeuilles beter te verdelen over de bestuurders hebben we meer rendement."

Manderveen

Zijn leven is sinds een aantal weken op de kop gezet. "Je gaat van het 'veilige' Tubbergen, waar je iedereen kent, naar een provincie waar abstracter gewerkt wordt."



Eén ding staat vast, hij blijft wonen in Manderveen. Het dorp is heel belangrijk voor zijn ontwikkeling geweest. "Na het overlijden van mijn moeder op mijn twaalfde ben ik niet alleen opgevoed door mijn mijn vader en de familie, maar eigenlijk door mijn hele omgeving; van de voetbaltrainer tot de buurvrouw."

Voor de 646 inwoners van Manderveen is het wel nieuw dat er sinds kort een auto met chauffeur voor komt rijden. "Ze moeten er erg om lachen. Het past bij mijn carrière, maar ik moet er zelf ook erg aan wennen", zegt De Witte.

Het hele programma Groot Onderhoud is hier en via de podcast te beluisteren.