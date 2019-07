Heracles Almelo verliest op bezoek bij FC Volendam

De derde nederlaag van Heracles Almelo in de voorbereiding is in feit. Op bezoek bij FC Volendam ging de ploeg van trainer Frank Wormuth met 2-1 onderuit.

Ondanks dat Heracles het betere van het spel had, was het FC Volendam dat op voorsprong kwam. In het Kras Stadion werd een treffer van Navajo Bakboord afgekeurd wegens buitenspel en raakte Silvester van der Water de paal. De thuisploeg liet daarna zien hoe het wel moest. Zakaria El Azzouzi lette goed op bij een voorzet van Derry John Murkin en verschalkte Michael Brouwer: 1-0. Dit was tevens de ruststand.

Heracles startte de tweede helft in een volledig nieuwe opstelling. En dit betaalde zich in de 52e minuut uit in de gelijkmaker. Adrian Szöke rondde een lepe bal van Jeff Hardeveld knap af. De Almeloërs kregen kansen en raakten wederom de paal, ditmaal via doelpuntenmaker Szöke, maar moesten uiteindelijk hun meerdere erkennen in FC Volendam. Martijn Kaars troefde Orestis Kiomourtzoglou af op snelheid en schoof de bal vlak voor tijd achter doelman Koen Bucker: 2-1.

Voorbereiding

Heracles speelt nog drie oefenduels voordat het aan de competitie begint. In de komende week nemen de Almeloërs het nog op tegen Asteras Tripolis, Helmond Sport en Bayer Leverkusen. Bekijk hier de volledige voorbereiding van Heracles.