Campinggast Zwarte Cross niet door misdrijf om het leven gekomen

Onderzoek naar de precieze doodsoorzaak is nog gaande. De organisatie van de Zwarte Cross wil niets vertellen over het slachtoffer.



Omroep Gelderland sprak met een vriend van het slachtoffer, die de avond ervoor nog met hem had gedronken. 'Voor ons was de Zwarte Cross eigenlijk wel even klaar, maar het leven gaat ook verder', vertelt Frank, één van zijn vrienden.





Het was stil na het nieuws. "Normaal zijn we schreeuwerig en hebben we een bult kabaal bij ons, maar nu was het echt stil. Het is gewoon diep triest', vertelt hij. Een paar uur later hebben ze met de groep een biertje gedronken. 'Hij hield ook van een biertje, hij zou ook niet anders hebben gewild dat we er met zijn allen een paar zouden drinken."

De vrienden blijven dan ook op de Cross. Zondag gaan ze voor hun overleden vriend een ereronde rijden. "We hebben met de Zwarte Cross geregeld dat we een ererondje voor hem mogen maken."



De precieze doodsoorzaak is nog niet bekend. "Maar je voelt je wel schuldig. Ik heb nog bier voor hem gehaald, dan denk je.. wat als ik dat niet had gedaan... Maar we gaan niet speculeren over de doodsoorzaak. Dat moet onderzoek uitwijzen, maar hoe je het ook wendt of keert. Hij komt niet meer terug en dat is keihard", zegt hij tegenover Omroep Gelderland.