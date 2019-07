Praat mee: Gemeenten moeten strenger zijn als het gaat om evenementenvergunningen

Lukt het niet te stemmen? Klik dan hier.



Daar aangescherpte stikstofregels staan evenementen op de vliegbasis Twenthe op de tocht. De Raad van State zette vorige week een streep door projecten in Nederland die voor te veel stikstof zouden zorgen. En daardoor is het ineens onzeker of technofestival Onder de Radar volgende week wel door kon gaan.



In Leeuwarden werd dit weekend Welcome to the Village georganiseerd, maar op dat meerdaagse muziekfestival mocht te elfder ure op last van omwonenden na middernacht geen versterkte muziek meer worden gedraaid.



Zijn deze klachten over festivals terecht? Moeten gemeenten strenger zijn bij het verstrekken van evenementenvergunningen? Of is het goed zo? Praat met ons mee! Hieronder, op Facebook of via WhatsApp.

