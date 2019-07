Angelo vist eeuwenoud voorwerp uit het water bij Deventer: "Ik kreeg het even heel benauwd"

"Hij weegt ongeveer vier of vijf kilo", vertelt Angelo terwijl hij naar de zware bal kijkt. "Ik was met een maatje aan het vissen met magneten. We hadden er al een paar fietsen uitgehaald, een hoop spijkers en een oude pan. Vervolgens kijk ik om het hoekje bij de brug en er klikt er opeens iets hard vast. Ik til het voorwerp omhoog en schrok mij wezenloos. Het heeft de vorm van een kanonskogel of een granaat, dus we hebben direct de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) gebeld."

Angelo: "Je hebt geen idee wat het is, dus ik had het heel benauwd. Ik heb gewoon met dat ding boven water gestaan om te kijken wat het is. Gewoon in mijn hand. Voor hetzelfde geld gaat het wel fout."

"Altijd bellen"

Angelo wil iedereen die twijfelt over wat hij heeft opgevist op het hart drukken de hulpdiensten te bellen. "Sommige mensen gaan er thuis mee lopen klooien. Dan krijg je ongelukken en dat is waarom iedereen vindt dat magneetvissers levensgevaarlijk bezig zijn."

Angelo uit Deventer vist eeuwenoud voorwerp uit het water (Foto: RTV Oost / Marcus Siebes)

De medewerker van de EOD die het voorwerp onderzocht, concludeerde al snel dat het niet om een explosief ging. "Hij heeft het over een ornament van een hekwerk uit 1700 of 1800. Het is een onderdeel van iets, maar geen explosief. Dus we konden het veilig mee naar huis nemen."



Uitzoeken wat het is

Angelo heeft er nu een nieuwe klus bij, want hij gaat uitzoeken wat het voorwerp is. En daarna komt krijgt het een mooi plekje. "We hebben een vitrinekast waar al onze opgeviste spullen in staan. We gaan hem helemaal schoonmaken, kijken of we een merkteken tegenkomen. Misschien wil er nog een museum naar kijken en dan brengen we het langs."



Angelo: "Fietsen pak je dagelijks, maar dit is heel bijzonder. Dit is ook het oudste wat ik heb opgevist."