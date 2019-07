Programma: Laatste voorbereidingsweek Heracles, Twente en PEC

Na deze week zit de voorbereiding er voor de Overijsselse clubs in de eredivisie er alweer op. Zaterdag begint het seizoen officieel met de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV en een week later start de competitie. Hieronder een overzicht van deze voorbereidingsweek.

Heracles Almelo komt nog drie keer in actie. Vanavond speelt het in Vriezenveen tegen het Griekse Asteras Tripolis. Zaterdag is in Fleringen Helmond Sport de tegenstander en zondag sluiten de Almeloërs af bij het Duitse Bayer Leverkusen. Dat laatste duel is live te zien bij RTV Oost.

FC Twente speelt nog twee duels. Vanavond komen de Duitse vrienden van Schalke 04 naar De Grolsch Veste. Van dat duel is een ruime samenvatting te zien op onze kanalen. Zondag sluit Twente de voorbereiding af tegen Konyaspor uit Turkije. Dat duel is in Fleringen.

PEC Zwolle is zaterdag de gastheer voor Asteras Tripolis, waar Heracles dus vanavond al tegen speelt. De wedstrijd in het MAC3PARK Stadion is ook live te zien bij RTV Oost.

Voor Go Ahead Eagles duurt de voorbereiding nog een een week langer. In totaal speelt de ploeg nog drie oefenduels, waarvan twee deze week. Beide duels zijn in Terwolde. Vanavond komt FC Emmen op bezoek en zaterdag Al Shabab uit Saoedie-Arabië.

HHC Hardenberg zag afgelopen weekend het duel tegen Jong PEC Zwolle niet doorgaan vanwege het onweer. Zaterdag staat de volgende wedstrijd op de planning voor de 2e divisionist. Dan komt VVOG uit de 3e divisie naar De Boshoek.

Tot slot de vrouwen van FC Twente. Die spelen vrijdag hun derde duel van de voorbereiding. Op het veld van Sparta Enschede is het Duitse FSV Gutersloh de tegenstander. De Enschedese club bereidt zich voor op de voorronde van de Champions League van komende maand.