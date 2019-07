Programma: De eredivisie gaat van start en nog veel oefenvoetbal

In de eredivisie is PEC Zwolle de eerste Overijsselse club die in actie komt. Het opent vrijdag het nieuwe seizoen met een duel tegen Willem II. FC Twente staat bij de rentree in de eredivisie zaterdag tegenover PSV en Heracles start zondag tegen Heerenveen.

Het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begint volgende week pas en dus heeft Go Ahead Eagles nog een voorbereidingsweek voor de boeg. Daarin wordt nog één oefenduel gespeeld. Zaterdag is Konyaspor de tegenstander in De Adelaarshorst. De wedstrijd is live te zien bij RTV Oost.

HHC Hardenberg oefent vanavond tegen Excelsior'31 en zaterdag tegen Jong FC Twente. De competitie in de 2e divisie begint pas op 24 augustus.

Voor Excelsior'31 staan de eerste wedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen in de 3e divisie op het programma. Vanavond gaat het dus op bezoek bij HHC Hardenberg en zaterdag is het Amerikaanse Sonoma State University de tegenstander. Op 24 augustus begint de competitie.

Ook voor Staphorst gaat het oefenen van start. Zaterdag is eersteklasser WHC de eerste tegenstander. De eerste speelronde in de hoofdklasse B is op zaterdag 31 augustus.

FC Twente Vrouwen sluit de voorbereiding vrijdag af tegen VfL Bochum. Dat duel wordt gespeeld in Aalten. De competitie begint voor de Enschedeërs pas op 23 augustus. Maar eerst staat de kwalificatie voor de Champions League nog op het programma.