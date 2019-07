DAG 6. Het Britten Jeugdstrijkorkest op reis: slapen in de bus en spontane voetbalwedstrijdjes

Hoi! Ik ben Emma, 19 jaar oud en speel normaal gesproken altviool in het Britten, maar nu op tournee speel ik viool.

Deze dag hebben we uit kunnen slapen, een ochtendwandeling gemaakt en een mooie brug en kerk gevonden. Uiteindelijk zijn we met de bus naar Uddevalla gegaan. Onderweg hebben we bij een groot meer een gepicknickt. Ook hebben we gezwommen in het meer.

We waren nét op tijd op de concertlocatie in Uddevalla. We hadden wel even om te repeteren, voordat we het concert gaven. Dat was in een prachtige kerk met heel mooie akoestiek. Terug in het hotel hebben we een avondmaaltijd gegeten en ons daarna voorbereid op de bonte avond. Die ging door tot diep in de nacht.