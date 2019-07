Veldzicht stelt telefonisch meldpunt in voor inwoners Balkbrug

Kliniek Veldzicht in Balkbrug stelt een telefonisch meldpunt in (Foto: RTV Oost)

Kliniek Veldzicht stelt een telefonisch meldpunt in voor de inwoners van Balkbrug. Dit gebeurt op verzoek van de inwoners, zodat mensen kunnen bellen als er ongewenste situaties in het dorp plaatsvinden waarbij (mogelijk) patiënten van Veldzicht betrokken zijn.

In totaal worden er in Veldzicht en nevenlocatie Huize de Beuk 172 psychiatrische patiënten opgevangen, vaak van niet-westerse origine. Dit aantal wordt in de nabije toekomst mogelijk uitgebreid.

De afgelopen weken organiseerde de kliniek twee informatieavonden om buurtbewoners bij te praten over de mogelijke komst van twintig illegalen op te nemen. Veldzicht onderzoekt of het haalbaar is om een woonvoorziening buiten de kliniek te realiseren.

'Onvoldoende zicht'

Volgens de kliniek werd tijdens de informatieavonden duidelijk dat Veldzicht onvoldoende zicht heeft op eventuele overlast door patiënten. "Veel van onze buitenlandse patiënten zijn de Nederlandse taal niet machtig. Dat geeft soms verwarrende situaties voor bewoners, bijvoorbeeld in de supermarkt. Als we worden gebeld, gaat een van onze therapeuten kijken wat er aan de hand is en zoekt hij een oplossing. In veel gevallen is dat voldoende", vertelt plaatsvervangend directeur Hans-Reinder Menkveld.

Ook bleek dat voorvallen met patiënten niet systematisch worden bijgehouden door Veldzicht. Menkveld: "Een gemiste kans. We willen iets kunnen zeggen over de feitelijke mate van overlast. Dat zijn we naar de samenleving toe verplicht. Veldzicht en Balkbrug zijn al 125 jaar nauw verbonden en dat willen we graag zo houden. Het mag niet zo zijn dat inwoners zich onveilig voelen vanwege onze patiënten."

Inwoners van Balkbrug kunnen onwenselijke situaties met (mogelijk) een patiënt van Veldzicht melden door contact op te nemen met Huize de Beuk via telefoonnummer 088 – 074 30 75. Dit nummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar.

Wat zijn ongedocumenteerde vreemdelingen? Ongedocumenteerde vreemdelingen zijn mensen die zonder geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijven. Dit zijn mensen van wie bijvoorbeeld de vergunning is verlopen, uitgeprocedeerde asielzoekers, statelozen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst of slachtoffers van mensenhandel die geen aangifte hebben durven doen. In Nederland verblijven zonder geldig document is geen strafbaar feit. Vreemdelingen die illegaal verblijven kunnen wel in vreemdelingendetentie worden gezet ter voorbereiding van hun uitzetting.