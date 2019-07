Vlinders vangen in Deventer begonnen; nieuwe variant in strijd tegen eikenprocessierups

Vanuit een hoogwerker worden in Deventer transparante emmertjes in bomen opgehangen. Het zijn lokdozen, de mannelijke eikenprocessievlinders zijn gewaarschuwd.

Op vier plekken in de stad zijn de vlindervallen in eikenbomen geplaatst. Voorzien van een vrouwelijk reukmiddel dat de mannetjesvlinders in doorzichtige emmertjes moet lokken.

Aanpassen

"Aan de hand daarvan kunnen we het aantal gevangen vlinders tellen en hebben we zicht op de hoeveelheid eikenprocessierupsen die volgend jaar terugkeert", zegt Bart Kroeze van het Deventer Groenbedrijf. "En daar kunnen we onze bestrijdingswijze weer op aanpassen."

De emmertjes hangen in verschillende gebieden in de stad. Plekken waar de eikenprocessierups telkens op een andere manier is bestreden. "Nu kunnen we ook zien hoe de eikenprocessierups reageert op onze aanpak", aldus Kroeze.

Geen oplossing

"Het is geen oplossing, maar op deze manier hopen we meer maatwerk te kunnen leveren in de bestrijding van de eikenprocessierups", zegt Lammert Smits van de gemeente Deventer. "En hiermee krijgen we ook een beter zicht op de omvang van het probleem."