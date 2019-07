Organisatie neemt na morgen besluit over Twentse Rolstoelvierdaagse

Morgen besluit de organisatie of de vierdaagse doorgaat (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Met temperaturen die woensdag en donderdag de veertig graden kunnen aantikken, lijken de omstandigheden voor de Twentse Rolstolvierdaagse verre van ideaal. De organisatie moet nog maar zien of die extreme hitte ├ęcht zal doorzetten en besluit na morgen of het festijn doorgaat.

"Als het veertig graden wordt, zal ieder normaal denkend mens zeggen dat het niet te doen is", vertelt Rob Hansen van de rolstoelvierdaagse. "Voor morgen zijn de voorspellingen nog te doen, dus morgen gaat het door. We beslissen na morgen wat we daarna gaan doen."

De vierdaagse in een aangepaste vorm lijkt tot de opties te behoren. "We kunnen bijvoorbeeld eerder beginnen of één dag afgelasten. Maar ik wil benadrukken dat ik het niet in mijntje eentje beslis en dat we na morgen pas besluiten wat we gaan doen", aldus Hansen.

Vanavond start het criterium van de 31ste Twentse Rolstoelvierdaagse. Iets meer dan honderd deelnemers zullen morgen aan de vierdaagse beginnen.