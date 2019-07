Programma Twentse Rolstoelvierdaagse aangepast vanwege hitte

De deelnemers aan de Twentse Rolstoelvierdaagse in Delden krijgen morgen een aangepast programma in verband met de verwachte hitte. Daarna wordt de situatie per dag bekeken.

Dinsdag worden de afstanden ingekort en moet iedereen voor één uur in de middag binnen zijn. In plaats van afstanden tussen de 15 en 70 kilometer kan nu alleen gekozen worden voor een tocht van 10 of 25 kilometer. De start is vroeger, tussen negen en tien uur in de ochtend.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat morgen nog het oorspronkelijke programma zou worden aangehouden, maar nadat het bestuur vanmiddag bij elkaar is geweest is toch besloten om rekening te houden met de warmte.

De rolstoelvierdaagse begint vanavond met een wedstrijdcriterium en duurt tot en met komende vrijdag.