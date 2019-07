Twentse Rolstoelvierdaagse gestart: "Aanpoten, maar we zijn er klaar voor"

In plaats van afstanden tussen de 15 en 70 kilometer kan er vandaag alleen gekozen worden voor een tocht van 10 of 25 kilometer. "Medisch gezien snap ik het wel, maar ik had het wel vol kunnen houden", vertelt een andere deelnemer aan het evenement. "We moeten het accepteren, want je zit ook met de vrijwilligers waar je rekening mee moet houden", vindt nog weer een andere deelnemer.

Voor één uur binnen

De organisatie roept iedereen op om voor één uur in de middag binnen te zijn. "Vanwege de hitte", verduidelijkt Robert Hansen van de organisatie. Tussen één uur en vier uur vanmiddag zijn de temperaturen het hoogst. "Het is lastig, want je wilt natuurlijk je evenement zo normaal mogelijk door laten gaan."

Eerste deelnemers over de finish

Iets voor half elf kwamen de eerste deelnemers alweer over de finish. De Rolstoelvierdaagse werd maandagavond traditioneel afgetrapt met een wedstrijdcriterium. De organisatie houdt de hitte in de gaten en bekijkt later hoe het programma de komende dagen eruit ziet. De rolstoelvierdaagse duurt tot en met komende vrijdag.