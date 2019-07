Op bedrijventerrein in Hengelo weten ze het zeker: processierups bestrijd je met sprayfolie

De rupsen en nesten worden met de biologische folie besproeid, zodat ze vastzitten en niet meer kunnen bewegen. "Het resultaat dat we nu zien is dat ze het niet overleven en dat is natuurlijk prachtig", vertelt parkmanager John Hommersom van het industrieterrein.



Na een paar testrondes durven de ondernemers te stellen dat dit middel het meest milieuvriendelijk en goedkoop in de strijd om de eikenprocessierups te verslaan.

Binnen een minuut ingrijpen

Mark Lanting laat bij groenbedrijf Krinkels een emmer zien met dode eikenprocessierupsen. Het is het resultaat als de spuitfolie na een week wordt verwijderd van de eik. "Het voordeel van deze aanpak is dat je binnen een minuut kunt ingrijpen en zo'n nest kunt fixeren", legt Lanting uit. "In twintig minuten kun je een boom doen. Later kom je terug op een handig tijdstip om het nest weg te halen."

Met deze methode blijft de boom in leven. Lanting: "Inmiddels is het zover getest dat er geen schors meer mee komt, de boom blijft volledig intact. Ook vreet het niet in op een of andere manier."